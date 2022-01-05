В Сергиевском районе раскрыли кражу лома со склада

В Сергиевском районе полицейские задержали подозреваемых в серии краж со склада, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Имущество пропало со склада в поселке Сургут, о чем в местный отдел полиции сообщил 26-летний мужчина. Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что похищены металлическая сетка, лестница, металлические пруты, кислородный баллон и медный кабель. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

В ходе изучения изъятых видеозаписей сотрудники уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны трое местных жителей, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления. Полицейские нашли и задержали подозреваемых — мужчин 1986, 1989 и 1993 года рождения.

Задержанные рассказали, что попали на склад, взломав дверь, приходили три раза, похищенное сдали в районный пункт приема металлолома, деньги тратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Часть имущества нашли и вернули владельцу. Следствие продолжается.