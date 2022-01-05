В Сергиевском районе раскрыли кражу лома со склада

В Сергиевском районе полицейские задержали подозреваемых в серии краж со склада, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Имущество пропало со склада в поселке Сургут, о чем в местный отдел полиции сообщил 26-летний мужчина. Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что похищены металлическая сетка, лестница, металлические пруты, кислородный баллон и медный кабель. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.
В ходе изучения изъятых видеозаписей сотрудники уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны трое местных жителей, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления. Полицейские нашли и задержали подозреваемых — мужчин 1986, 1989 и 1993 года рождения.
Задержанные рассказали, что попали на склад, взломав дверь, приходили три раза, похищенное сдали в районный пункт приема металлолома, деньги тратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Часть имущества нашли и вернули владельцу. Следствие продолжается.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях