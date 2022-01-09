Самарец "оказал услугу" семерым мигрантам и получил уголовное дело

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В Самаре полицейские возбудили в отношении 41-летнего местного жителя уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области