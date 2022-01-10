Молодого тольяттинца подозревают в вымогательстве 100 тыс. рублей

В Тольятти полицейские задержали 18-летнего парня по подозрению в вымогательстве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился другой 18-летний местный житель. По его словам, подозреваемый угрожал ему и требовал 100 тыс. рублей. Из-за этого молодой человек сдал свой телефон в ломбард, а вырученные 20 тыс. руб. передал вымогателю.

Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").