Сына полицейского из Самары подозревают в создании финансовой пирамиды

Сына главы управления экономической безопасности Средневолжского линейного управления МВД на транспорте Минатулы Гаджиева подозревают в организации финансовой пирамиды, сообщает телеграм-канал BAZA.

Осенью 2021 г. Рамазан Гаджиев закупил рекламу и начал предлагать удивительную схему "инвестиций": пользователи должны были обращаться к нему в личку за инструкциями и выслать на карту деньги, чтобы через пару недель получить всю сумму плюс 30% сверху.

Молодой человек действительно возвращал людям переводы с бонусами и через сарафанное радио быстро раскрутился (сильнее всего — в Саткинском районе Челябинской области), а в декабре перестал выходить на связь с вкладчиками и принялся чистить страницу. Всего от действий мошенника пострадали около 2 тыс. человек.

"В Сатке подано более 50 заявлений от потерпевших, проводится проверка. Уголовное дело должно в ближайшее время возбудить ГСУ ГУ МВД по Челябинской области", — сообщил источник издания Znak.com.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявления от граждан зарегистрированы. Проводится проверка.