В Самаре заключенного ИК-5 заподозрили в экстремизме

В конце 2021 г. сотрудники ФСБ совместно с коллегами из УФСИН России по Самарской области предотвратили формирование на территории ИК-5 экстремистской организации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
По версии следствия, мужчина, уроженец Центральной Азии и гражданин России, осужденный в 2013 г. за незаконный оборот наркотиков, организовал на территории исправительного учреждения деятельность сообщества "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), признанного Верховным Судом РФ экстремистским.
"Кроме того, для финансирования деятельности АУЕ злоумышленник под угрозой расправы собирал деньги с других осужденных, чтобы переводить их на подконтрольные банковские счета", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В итоге региональное Управлением СК РФ возбудило в отношении заключенного уголовное дело об участии в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях