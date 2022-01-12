Тольяттинка пьяной сообщила о теракте и стала фигуранткой уголовного дела

В Тольятти 45-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за ложного сообщения о теракте, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 31 декабря она позвонила на горячую линию 112 и сообщила об угрозе теракта в зоне отдыха в Автозаводском районе.

Туда направили ближайшие патрульные наряды полиции, кинолога со служебно-разыскной собакой и взрывотехников ОМОН. Ничего опасного они не обнаружили.

Личность звонившей установили в тот же день. Она рассказала, что была пьяна, когда звонила, и не отдавала отчет своим действиям.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте").