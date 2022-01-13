Житель Самарской области украл оградки с кладбища

В Похвистневском районе Самарской области задержали подозреваемого в краже с кладбища, сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась 59-летняя местная жительница, с могил ее родственников украли железные ограждения. Ущерб составил 6380 рублей.

Полицейские выяснили, что украденное сдали в пункт приема металла и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный мужчина. Он признал вину и возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), сейчас оно уже направлено районный суд.