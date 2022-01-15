В Самаре нетрезвый мужчина угнал оставленный заведенным автомобиль

В Самаре активисты "Ночного патруля" помогли полицейским задержать пьяного угонщика. "Все началось на улице Дыбенко напротив ТРК "Космопорт". Неадекватный водитель "Лады Приоры" едва не протаранил автомобиль активистов на светофоре", - сообщается в группе "Ночного патруля" в Вконтакте.

Информация была передана в дежурную часть полка ДПС, чтобы полицейские задержали машину.

Пока общественники двигались за предполагаемым нарушителем, он чуть не совершил несколько серьезных ДТП. При попытке остановить авто, мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции, но был остановлен на ул. Промышленности.

Освидетельствование показало наличие в крови алкоголя - 1.095 мг/л. Кроме этого, оказалось, что машину он угнал.

"Девушка, оставив заведённую машину буквально на пять минут, ушла за ребенком. В этот самый момент нетрезвый неадекват сел за руль чужой "Приоры" и уехал кататься", - сообщают активисты.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства проишествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.