В Самаре нетрезвый мужчина угнал оставленный заведенным автомобиль

В Самаре активисты "Ночного патруля" помогли полицейским задержать пьяного угонщика. "Все началось на улице Дыбенко напротив ТРК "Космопорт". Неадекватный водитель "Лады Приоры" едва не протаранил автомобиль активистов на светофоре", - сообщается в группе "Ночного патруля" в Вконтакте.
Информация была передана в дежурную часть полка ДПС, чтобы полицейские задержали машину.
Пока общественники двигались за предполагаемым нарушителем, он чуть не совершил несколько серьезных ДТП. При попытке остановить авто, мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции, но был остановлен на ул. Промышленности.
Освидетельствование показало наличие в крови алкоголя - 1.095 мг/л. Кроме этого, оказалось, что машину он угнал.
"Девушка, оставив заведённую машину буквально на пять минут, ушла за ребенком. В этот самый момент нетрезвый неадекват сел за руль чужой "Приоры" и уехал кататься", - сообщают активисты.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства проишествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях