В Самаре задержали очередного подозреваемого в "продаже" водительских прав

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В Самаре полицейские задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области