Троих самарцев будут судить за организацию азартных игр

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В Самаре в суд отправили уголовное дело троих местных жителей, которых обвиняют в организации азартных игр. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области