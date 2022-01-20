Житель Самарской области пытался угнать три машины, но не смог завести их

В Похвистневском районе Самарской области полицейские задержали 19-летнего парня по подозрению в нескольких покушениях на угон. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 2021 г. трое жителей Похвистнева сообщили, что кто-то пытался угнать их ВАЗ-21061 и Chevrolet Lanos, а СЕАЗ-111130 все-таки угнали из двора. Во всех машинах были разбиты стекла водительской двери и повреждены замки зажигания. Угнанный СЕАЗ нашли недалеко от Chevrolet.

Под подозрение подпал молодой человек из с. Старопохвистнево. Он рассказал, что был пьян и хотел погреться в припаркованных машинах, но с разбитым окном было холодно. В итоге парню удалось вытолкать СЕАЗ на проезжую часть. Угонщик так и не смог запустить двигатель ни одной из машин, потому что не знал, как это делается.

Сейчас уголовное дело парня отправили в Похвистневский районный суд.