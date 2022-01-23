Закладчика с крупной партией амфетамина задержали в Самарской области

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В Чапаевске Самарской области полицейские задержали 21-летнего парня с амфетамином. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области