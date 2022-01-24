Тольяттинца уличили в попытке подкупить полицейского

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полицейские задержали 49-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области