Самарца заподозрили в "продаже" сертификатов о вакцинации

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В Самаре возбудили уголовное дело из-за посредничества в передаче взяток за сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области