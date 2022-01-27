В Тольятти разыскивают мужчину, обокравшего прихожанку храма

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, обокравшего прихожанку храма. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
16 января местная жительница сообщила правоохранителям, что лишилась сумки в храме в Автозаводском районе. Она ненадолго оставляла вещи без присмотра. В сумке были банковские карты, мобильник и деньги. Предположив, что вещи украли, женщина зашла в банк и заблокировала одну из карт. Другой картой злоумышленник успел расплатиться в нескольких магазинах. Ущерб составил 12 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения в магазинах, где расплачивались краденой картой и узнали, как выглядит подозреваемый. Сейчас мужчину разыскивают.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, плотного телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном и синим замком, спортивные штаны, шапку с надписью Adidas и черные кроссовки.
Правоохранители просят возможных очевидцев и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или по телефону вызова экстренных служб 112.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях