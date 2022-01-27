В Тольятти разыскивают мужчину, обокравшего прихожанку храма

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, обокравшего прихожанку храма. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

16 января местная жительница сообщила правоохранителям, что лишилась сумки в храме в Автозаводском районе. Она ненадолго оставляла вещи без присмотра. В сумке были банковские карты, мобильник и деньги. Предположив, что вещи украли, женщина зашла в банк и заблокировала одну из карт. Другой картой злоумышленник успел расплатиться в нескольких магазинах. Ущерб составил 12 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения в магазинах, где расплачивались краденой картой и узнали, как выглядит подозреваемый. Сейчас мужчину разыскивают.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, плотного телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном и синим замком, спортивные штаны, шапку с надписью Adidas и черные кроссовки.

Правоохранители просят возможных очевидцев и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-63-12, 89874590432 или по телефону вызова экстренных служб 112.