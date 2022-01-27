Жителя Самарской области подозревают в попытке украсть дизельное топливо

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к краже нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе правоохранители устроили засаду и поймали безработного 42-летнего мужчину на 894 км трассы М-5 в районе пос. Сборный Сызранского района. В ангаре рядом с поселком нашли установку горизонтально-наклонного бурения, трубы, газовый баллон и горелку, лопаты, топор, бензиновый генератор, резиновые шланги и Lada Priora.

По версии следствия, подозреваемый планировал кражу дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Ущерб нефтедобывающему предприятию мог составить не менее 166 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Приготовление к краже из нефтепродуктопровода").