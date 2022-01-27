Жителя Самарской области будут судить за убийство 15-летней давности

В Безенчукском районе Самарской области закончили расследовать убийство 15-летней давности. Обвиняемый — 52-летний житель Сызрани. Об этом сообщает регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, ночью 6 ноября 2006 г. злоумышленник возле дома в с. Обшаровка Приволжского района Самарской области, познакомился с 19-летней девушкой, возвращавшейся от друзей. Мужчина предложил ей выпить, и новая знакомая согласилась. Позже они поссорились, и мужчина задушил девушку.

Тело погибшей он сбросил в ров около лесополосы, ограждающей кладбище, и засыпал ветками.

Труп пролежал в земле не менее года, прежде чем его нашли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.