Жителя Самарской области подозревают в попытке скрыть убийство

В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в укрывательстве преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, в октябре 2021 г. в деревне Карабикулово в вагончике для рабочих обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве задержали 60-летнего уроженца Кировской области. Он рассказал, что выпивал с жертвой и напал на него из-за ссоры. Сейчас это уголовное дело уже направлено в суд.

Во время расследования обнаружилось, что один из рабочих хотел помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности и решил скрыть преступление. Он уничтожил следы на ноже и вложил его в руку погибшего.

Сейчас этому мужчине предъявили обвинение по ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступления").