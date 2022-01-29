В Самаре будут судить молодого "закладчика", промышлявшего в двух районах

В Промышленный районный суд Самары направлено уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Следствием установлено, что ранее не судимый житель Самары занимался незаконным сбытом синтетических наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого во дворе дома на ул. Воронежской.

У него изъяли вещество, по результатам исследования которого установлено содержание в нем наркотического средства — производного N-метилэфедрона, общей массой около 6 граммов.

По словам обвиняемого, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством "закладок". Тайники молодой человек делал под деревьями в Кировском и Промышленном районах.

Сейчас он находится под стражей.