У сельчанина из Самарской области изъяли маковую солому

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали местного жителя, хранившего наркотики. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Дома у 48-летнего мужчины нашли сверток с 44 г маковой соломы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение наркотиков").

Кроме того, экспертиза показала, что во время обыска подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения. За это его оштрафовали на 4 тыс. рублей.