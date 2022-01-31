Самарского пенсионера подозревают в "продаже" водительских прав за 160 тыс. рублей

Полицейские задержали в Самаре 62-летнего пенсионера. Мужчину подозревают в том, что он стал посредником в передаче взятки.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, по версии следствия, на парковке на ул. Вольской мужчина получил 160 тыс. руб., за помощь в покупке водительских прав.

По данным регионального СУ СК РФ, вознаграждение предназначалось за содействие в выдаче водительских удостоверений категории "В" и "С" двум молодым людям, а также открытие категории "С" еще одному мужчине без обучения в автошколе и экзаменов.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").