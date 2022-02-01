Самарские таможенники остановили фуру с контрафактными запчастями на 35 млн рублей

Сотрудники самарской таможни обнаружили партию контрафактных запчастей, сообщает ведомство.

Фуру остановили в районе с. Большая Черниговка. Грузовик ехал из Казахстана с 23 тыс. контрафактных запчастей для автомобилей, производственного оборудования и лифтов.

Среди груза были двигатели топливного насоса WEBER, топливные насосы BOSCH и SIEMENS, электробензонасосы ATS и подшипники SKF. Однако правообладатель не подтвердил их подлинности. Ущерб, нанесенный правообладателям, превышает 35 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").