Две фальшивые соцработницы обокрали 83-летнюю самарскую пенсионерку

В Самаре задержали двух подозреваемых в краже денег у 83-летней женщины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около магазина на ул. Транзитной к пенсионерке подошли две женщины и представились сотрудницами социальной службы. Под предлогом выдачи выплат и продуктов зашли в потерпевшей и попросили тару для продуктов. А когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленницы похитили деньги и телефон. Как позже выяснилось, телефон они забрали, чтобы пострадавшая сразу не обратилась в полицию.
Пенсионерка с помощью соседей все же смогла сообщить в полицию о краже. Подозреваемых задержали через несколько часов. Ими оказались две безработные женщины: 52-летняя судимая за кражи жительница Чапаевска и проживающая в Волжском районе 32-летняя женщина, которая в 2016 г. была судима за кражу и разбой.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба").
Полицейские полагают, что это преступление было не единственным "подвигом" задержанных. Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 89277010508, 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение