Две фальшивые соцработницы обокрали 83-летнюю самарскую пенсионерку

В Самаре задержали двух подозреваемых в краже денег у 83-летней женщины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Около магазина на ул. Транзитной к пенсионерке подошли две женщины и представились сотрудницами социальной службы. Под предлогом выдачи выплат и продуктов зашли в потерпевшей и попросили тару для продуктов. А когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленницы похитили деньги и телефон. Как позже выяснилось, телефон они забрали, чтобы пострадавшая сразу не обратилась в полицию.

Пенсионерка с помощью соседей все же смогла сообщить в полицию о краже. Подозреваемых задержали через несколько часов. Ими оказались две безработные женщины: 52-летняя судимая за кражи жительница Чапаевска и проживающая в Волжском районе 32-летняя женщина, которая в 2016 г. была судима за кражу и разбой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба").

Полицейские полагают, что это преступление было не единственным "подвигом" задержанных. Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 89277010508, 112.