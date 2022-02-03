Участкового врача из Самары обвиняют в "продаже" сертификатов о вакцинации

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В Самаре в суд отправили уголовное дело участкового врача, обвиняемого в мелком взяточничестве и подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области