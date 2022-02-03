Житель Самарской области убил женщину и пытался скормить ее тело свиньям

В Самарской области расследовано уголовное дело жителей Сергиевского района, обвиняемых в убийстве и сокрытии следов преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в апреле 2021 г. обвиняемый вместе с сожительницей и двоими знакомыми выпивал в доме в с. Елшанка. Во время застолья его сожительница поссорилась с присутствовавшей в компании женщиной. Мужчина предложил оппонентке его подруги выйти на улицу и обсудить произошедшее. На улице обвиняемый три раза ударил женщину ножом. В результате она скончалась на месте.
О случившемся убийца рассказал сожительнице и знакомому и предложил избавиться от тела. Мужчины перекинули его через забор свинофермы. Они предположили, что животные съедят труп. Позже злоумышленники избавились и от орудия преступления - выкинули нож в металлическую трубу, на которой крепится забор, а также сожгли одежду убитой.
Сейчас уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение