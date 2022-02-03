Житель Самарской области убил женщину и пытался скормить ее тело свиньям

В Самарской области расследовано уголовное дело жителей Сергиевского района, обвиняемых в убийстве и сокрытии следов преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 г. обвиняемый вместе с сожительницей и двоими знакомыми выпивал в доме в с. Елшанка. Во время застолья его сожительница поссорилась с присутствовавшей в компании женщиной. Мужчина предложил оппонентке его подруги выйти на улицу и обсудить произошедшее. На улице обвиняемый три раза ударил женщину ножом. В результате она скончалась на месте.

О случившемся убийца рассказал сожительнице и знакомому и предложил избавиться от тела. Мужчины перекинули его через забор свинофермы. Они предположили, что животные съедят труп. Позже злоумышленники избавились и от орудия преступления - выкинули нож в металлическую трубу, на которой крепится забор, а также сожгли одежду убитой.

Сейчас уголовное дело направили в суд.