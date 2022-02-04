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Преступления Происшествия

В Самаре задержаны сотрудник МП "Благоустройство" и его подельник в деле о "золотом снеге"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 февраля, следствием были задержаны контрактный управляющий самарского МП "Благоустройство" Антон Богданов и главный бухгалтер ООО "Мегаполис" (компания-подрядчик МП), фактический руководитель фирмы Светлана Черакшева. Оба — по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержанные провели ночь в камере ИВС. 

Напомним, что уголовное дело в отношении сотрудников МП "Благоустройство" по факту мошенничества в особо крупном размере завели 2 апреля 2021 года. По версии следователей, сотрудники муниципального предприятия завысили тоннаж снега, вывозимого на подконтрольные полигоны из Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов города.

К настоящему времени следствием и оперативными службами собраны исчерпывающие доказательства многомиллионных хищений средств городского бюджета при уборке снега. По словам Александра Хинштейна, экспертизы еще идут, но уже очевидно, что сумма ущерба превышает 30 млн рублей".

"Как инициатор возбуждения дела, буду и дальше делать все, чтобы оно дошло до суда, а виновные понесли наказание, - пообещал депутат. - Ну, и конечно, важно чтобы качество уборки снега в Самаре наконец-то улучшилось".

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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