В Самаре задержаны сотрудник МП "Благоустройство" и его подельник в деле о "золотом снеге"

В четверг, 3 февраля, следствием были задержаны контрактный управляющий самарского МП "Благоустройство" Антон Богданов и главный бухгалтер ООО "Мегаполис" (компания-подрядчик МП), фактический руководитель фирмы Светлана Черакшева. Оба — по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержанные провели ночь в камере ИВС.

Напомним, что уголовное дело в отношении сотрудников МП "Благоустройство" по факту мошенничества в особо крупном размере завели 2 апреля 2021 года. По версии следователей, сотрудники муниципального предприятия завысили тоннаж снега, вывозимого на подконтрольные полигоны из Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов города.

К настоящему времени следствием и оперативными службами собраны исчерпывающие доказательства многомиллионных хищений средств городского бюджета при уборке снега. По словам Александра Хинштейна, экспертизы еще идут, но уже очевидно, что сумма ущерба превышает 30 млн рублей".

"Как инициатор возбуждения дела, буду и дальше делать все, чтобы оно дошло до суда, а виновные понесли наказание, - пообещал депутат. - Ну, и конечно, важно чтобы качество уборки снега в Самаре наконец-то улучшилось".