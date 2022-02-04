В Самаре задержали мигранта за попытку дать взятку

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В Самаре 39-летнего мигранта задержали по подозрению в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области