Экс-полицейского из Самары будут судить за хранение наркотиков

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2021 г. мужчина приобрел не менее 0,4 г наркотика. По словам экс-полицейского, запрещенное вещество он хранил для себя.

Сейчас мужчину уж уволили из правоохранительных органов по дискредитирующим обстоятельствам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.