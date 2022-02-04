Магазинного вора из Самарской области нашли по отпечаткам пальцев на флаконе духов

В Нефтегорске Самарской области полицейские задержали 32-летнего жителя Тольятти по подозрению в серии краж, сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре 2021 г. у работника местного ТЦ похитили сумку с деньгами.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и увидели, что забравший сумку мужчина долго изучал витрину с парфюмерией, потом взял один из флаконов с туалетной водой, побрызгался, поставил флакон назад и ушел. Продавец показала, какой именно парфюм трогал подозреваемый.

По отпечаткам пальцев с флакона полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина причастен еще к одному преступлению в Тольятти и пяти — в Нефтегорске.

В одном из магазинов он украл алкоголь, а через несколько минут вынес несколько упаковок батареек из другой торговой точки. Спустя еще 10 минут злоумышленник похитил туалетную воду в третьем магазине. Помимо этого, он вынес из расположенного рядом павильона несколько бутылок спиртного и плиток шоколада.

Во время допроса мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.