Магазинного вора из Самарской области нашли по отпечаткам пальцев на флаконе духов

В Нефтегорске Самарской области полицейские задержали 32-летнего жителя Тольятти по подозрению в серии краж, сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре 2021 г. у работника местного ТЦ похитили сумку с деньгами.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и увидели, что забравший сумку мужчина долго изучал витрину с парфюмерией, потом взял один из флаконов с туалетной водой, побрызгался, поставил флакон назад и ушел. Продавец показала, какой именно парфюм трогал подозреваемый.
По отпечаткам пальцев с флакона полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина причастен еще к одному преступлению в Тольятти и пяти — в Нефтегорске.
В одном из магазинов он украл алкоголь, а через несколько минут вынес несколько упаковок батареек из другой торговой точки. Спустя еще 10 минут злоумышленник похитил туалетную воду в третьем магазине. Помимо этого, он вынес из расположенного рядом павильона несколько бутылок спиртного и плиток шоколада.
Во время допроса мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение