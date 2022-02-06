В Тольятти задержали мигранта со 100 г героина

В Тольятти сотрудники ГИБДД на КПП "Рубеж" задержали 26-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители остановили ВАЗ-2106 для проверки документов и заметили, что пассажир — житель одной из соседних республик заметно нервничал. Мужчину решили досмотреть. У него изъяли сверток с 99,84 г героина.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотик через интернет, для продажи через тайники в Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков").