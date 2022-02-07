В Тольятти задержали мужчину с 15 г мефедрона

В Тольятти полицейские задержали мужчину с мефедроном. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД на пр. Степана Разина остановили Kia Spectra для проверки документов. Полицейские заметили, что водитель нервничает и ведет себя неадекватно, и из-за этого они решили досмотреть машину. Под пассажирским сиденьем правоохранители нашли пачку из-под сигарет с пакетиками, в которых было более 15 г мефедрона.

Задержанный пояснил, что купил наркотики для себя. Возбуждено уголовное дело.