Тольяттинского предпринимателя подозревают в покушении на дачу взятки

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Тольяттинские полицейские задержали 33-летнего индивидуального предпринимателя. Его подозревают в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области