Жительница Самары убила мужчину одним ударом ножа

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 3 декабря 2021 г. 35-летняя обвиняемая поругалась со знакомым в квартире на ул. Юных Пионеров. Во время ссоры она ударила мужчину ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным, пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.