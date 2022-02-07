В Самарской области закончили расследовать убийство 16-летней давности

В Самарской области завершилось расследование убийства, совершенного 16 лет назад, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 13 января 2006 г. местный житель, которому на тот момент было 29 лет, в частном доме на ул. Калинина выпивал в компании. Вечером он поссорился с незнакомым мужчиной и подрался с ним, в том числе наносил удары металлической трубой по голове. Он забил оппонента до смерти. Позже злоумышленник спрятал тело погибшего в кювете через дорогу.
СУ СК объясняет длительность расследования тем, что у обвиняемого не было устойчивых социальных связей и постоянного места работы. Кроме того, после преступления мужчина он уехал из Самарской области. Сейчас уголовное дело отправили в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение