В Самарской области закончили расследовать убийство 16-летней давности

В Самарской области завершилось расследование убийства, совершенного 16 лет назад, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 13 января 2006 г. местный житель, которому на тот момент было 29 лет, в частном доме на ул. Калинина выпивал в компании. Вечером он поссорился с незнакомым мужчиной и подрался с ним, в том числе наносил удары металлической трубой по голове. Он забил оппонента до смерти. Позже злоумышленник спрятал тело погибшего в кювете через дорогу.

СУ СК объясняет длительность расследования тем, что у обвиняемого не было устойчивых социальных связей и постоянного места работы. Кроме того, после преступления мужчина он уехал из Самарской области. Сейчас уголовное дело отправили в суд.