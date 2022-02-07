Полицейские изъяли 1,2 кг героина дома у самарца

В Самаре полицейские при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали 35-летнего мужчину с крупной партией героина, сообщает региональное ГУ МВД.



Мужчину поймали на ул. В. Жалнина, у него дома нашли 1,2 кг наркотика. Сам задержанный рассказал, что планировал распространять героин через "закладки".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").