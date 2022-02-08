Более 4 кг мефедрона изъяли у перевозчика в Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 31-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга с крупной партией мефедрона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники ДПС остановили на трассе М-5 Audi. Пока они проверяли документы водителя, заметили, что пассажир сильно нервничает. В итоге обоих мужчин и машину решили досмотреть. В багажнике под обшивкой нашли пять свертков с 2 кг мефедрона. А в телефоне подозреваемого были координаты тайников, из которых изъяли еще более 2 кг наркотика.
По версии следствия, мужчина планировал сбывать мефедрон.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере"). Подозреваемого отправили под стражу.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение