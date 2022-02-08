Более 4 кг мефедрона изъяли у перевозчика в Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 31-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга с крупной партией мефедрона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники ДПС остановили на трассе М-5 Audi. Пока они проверяли документы водителя, заметили, что пассажир сильно нервничает. В итоге обоих мужчин и машину решили досмотреть. В багажнике под обшивкой нашли пять свертков с 2 кг мефедрона. А в телефоне подозреваемого были координаты тайников, из которых изъяли еще более 2 кг наркотика.

По версии следствия, мужчина планировал сбывать мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере"). Подозреваемого отправили под стражу.