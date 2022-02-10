В Кошкинском районе рецидивист жестоко убил старушку и раздавал украденные у нее деньги знакомым

Полицейские задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Кошкинском районе: после новогодней ночи в дереве Антипкино обнаружен труп 93-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Утром 1 января в полицию поступила информация о преступлении. Прибывшие по указанному адресу полицейские исследовали жилой дом и обнаружили разбитое стекло на веранде дома и следы проникновения через дверь, а также тело 93-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.
В ходе осмотра дома эксперт обнаружил следы пальцев рук и капли крови на стекле и других поверхностях, следы обуви, одежду со следами, похожими на кровь, разбросанные возле тела денежные купюры — свыше 165 тыс. рублей.
Несмотря на сильный снег, служебная собака от места проникновения в дом уверено взяла след и вывела на улицу, где примерно через 500 метров, на одном из перекрестков, работу закончила.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели подворовой обход деревни, установили и опросили свыше 50 возможных очевидцев. Жители деревни пояснили полицейским, что ранее судимый за имущественное преступление безработный, злоупотребляющий спиртными напитками 58-летний местный житель вел себя подозрительно — в ночь убийства и на следующий день он раздавал деньги просто знакомым и тем, кто ранее одалживал ему различные суммы.
Проанализировав полученную от очевидцев и экспертов информацию, полицейские задержали мужчину по месту жительства. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась.
В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Задержанному судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение