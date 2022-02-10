В Кошкинском районе рецидивист жестоко убил старушку и раздавал украденные у нее деньги знакомым

Полицейские задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Кошкинском районе: после новогодней ночи в дереве Антипкино обнаружен труп 93-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Утром 1 января в полицию поступила информация о преступлении. Прибывшие по указанному адресу полицейские исследовали жилой дом и обнаружили разбитое стекло на веранде дома и следы проникновения через дверь, а также тело 93-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

В ходе осмотра дома эксперт обнаружил следы пальцев рук и капли крови на стекле и других поверхностях, следы обуви, одежду со следами, похожими на кровь, разбросанные возле тела денежные купюры — свыше 165 тыс. рублей.

Несмотря на сильный снег, служебная собака от места проникновения в дом уверено взяла след и вывела на улицу, где примерно через 500 метров, на одном из перекрестков, работу закончила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели подворовой обход деревни, установили и опросили свыше 50 возможных очевидцев. Жители деревни пояснили полицейским, что ранее судимый за имущественное преступление безработный, злоупотребляющий спиртными напитками 58-летний местный житель вел себя подозрительно — в ночь убийства и на следующий день он раздавал деньги просто знакомым и тем, кто ранее одалживал ему различные суммы.

Проанализировав полученную от очевидцев и экспертов информацию, полицейские задержали мужчину по месту жительства. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Задержанному судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.