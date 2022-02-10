Самарчанка получила травму из-за упавшей наледи - возбуждено уголовное дело

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В Самаре возбудили уголовное дело ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за упавшей на женщину наледи. Об этом сообщает региональное С СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области