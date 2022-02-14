В самарском аэропорту задержали женщину со шкурой крокодила

В аэропорту Курумоч самарские таможенники обнаружили шкуру нильского крокодила в багаже одной из пассажиров. Об этом сообщает ведомство.

На рейсе Хургада-Самара сотрудники таможенного поста обнаружили шкуру нильского крокодила, когда багаж пассажирки проходил через интроскоп в "зеленом коридоре". Подобные товары ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежат обязательному таможенному декларированию, но документов на этот груз у женщины не было.

Действия пассажирки могут квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Материалы дела передали в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.