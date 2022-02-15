Житель Самарской области устал идти пешком домой и угнал "Ниву"

В Волжском районе Самарской области задержали ранее судимого за нападение на представителя власти безработного лишенного водительских прав 31-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале в пос. Воскресенка у 51-летнего мужчины из двора угнали ВАЗ-2121. Автовладелец рассказал, что оставляет автомобиль с ключом в замке зажигания из-за неисправности личинки замка.

Вскоре сотрудники уголовного розыск заметили автомобиль, врезавшийся в сугроб. Эксперт обнаружил в салоне "Нивы" жестяную банку с алкоголем, на которой были отпечатки пальцев, а также волокна ткани. Также оперативники опросили свыше 10 возможных очевидцев. Жители села предполагали что к преступлению может быть причастен уже имеющий судимости местный житель.

Мужчину задержали. Он пояснил, что был пьян и угнал автомобиль, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. Подозреваемый увидел через распахнутые ворота автомобиль, обнаружил, что водительская дверь открыта, а ключ зажигания в замке. Он несколько раз позвал водителя, а когда никто не отозвался, сел за руль и уехал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").