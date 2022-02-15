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Преступления Происшествия

Житель Самарской области устал идти пешком домой и угнал "Ниву"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области задержали ранее судимого за нападение на представителя власти безработного лишенного водительских прав 31-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В феврале в пос. Воскресенка у 51-летнего мужчины из двора угнали ВАЗ-2121. Автовладелец рассказал, что оставляет автомобиль с ключом в замке зажигания из-за неисправности личинки замка.

Вскоре сотрудники уголовного розыск заметили автомобиль, врезавшийся в сугроб. Эксперт обнаружил в салоне "Нивы" жестяную банку с алкоголем, на которой были отпечатки пальцев, а также волокна ткани. Также оперативники опросили свыше 10 возможных очевидцев. Жители села предполагали что к преступлению может быть причастен уже имеющий судимости местный житель.

Мужчину задержали. Он пояснил, что был пьян и угнал автомобиль, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. Подозреваемый увидел через распахнутые ворота автомобиль, обнаружил, что водительская дверь открыта, а ключ зажигания в замке. Он несколько раз позвал водителя, а когда никто не отозвался, сел за руль и уехал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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