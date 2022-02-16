В Самарской области задержали безработного москвича с 200 свертками героина

В Самарской области полицейские задержали 26-летнего безработного жителя Москвы с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники автоинспекции остановили для проверки документов Hyundai. У водителя были явные признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. А при досмотре правоохранители обнаружили в машине около 98 г героина, расфасованного в 200 свертков. Наркотик был спрятан в музыкальной колонке.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через интернет для сбыта через "закладки" в Екатеринбурге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков").