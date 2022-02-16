В Самарской области задержали безработного москвича с 200 свертками героина

В Самарской области полицейские задержали 26-летнего безработного жителя Москвы с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники автоинспекции остановили для проверки документов Hyundai. У водителя были явные признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался. А при досмотре правоохранители обнаружили в машине около 98 г героина, расфасованного в 200 свертков. Наркотик был спрятан в музыкальной колонке.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через интернет для сбыта через "закладки" в Екатеринбурге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков").
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение