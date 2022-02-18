Доцента СамГУПС подозревают во взяточничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении доцента СамГУПС, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2021 г. по январь 2022 г. женщина получала от студентов взятки за проставление отметок о сдаче зачетов и экзаменов. Следствие выявило пять эпизодов, общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.