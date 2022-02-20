Под Самарой задержали подозреваемых в попытке украсть нефть

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Правоохранители задержали мужчину 52 и 18-летнего парня на 15 км дороги Грачевка — Филипповка в районе с. Филипповка Кинельского района Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области