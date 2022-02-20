Под Самарой задержали подозреваемых в попытке украсть нефть

Правоохранители задержали мужчину 52 и 18-летнего парня на 15 км дороги Грачевка — Филипповка в районе с. Филипповка Кинельского района Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Подозреваемых заметили возле нефтепровода, они подключали шланги от насосной станции. По версии следствия, они пытались украсть нефтесодержащую продукцию.
Задержанные являются близкими родственниками и живут в Отрадном. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Приготовление к краже из нефтепродуктопровода").
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение