"Закладчика" из Сызрани задержали, когда он фотографировал сугробы

В Сызрани полицейские задержали 24-летнего ранее судимого за грабеж местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ППС в Юго-Западном районе заметили молодого человека, который фотографировал сугробы. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Полициейские задержали мужчину и заметили у него явные признаки опьянения. От освидетельствования задержанный отказался.
Также в телефоне Сызранца обнаружили фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. По этим данным полицейские разыскали два тайника, в которых изъяли четыре свертка с 3 г N-метилэфедрона.
Во время следствия выяснилось, что подозреваемый в конце 2021 г. решил найти подработку и в интернете увидел объявление о наборе курьеров. Работодатель уточнил, что нужно прятать в тайниках наркотики и фиксировать их местоположение с помощью фотосъемки. Сызранец согласился на эти условия, но успел "поработать" всего месяц.
Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение