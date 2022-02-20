"Закладчика" из Сызрани задержали, когда он фотографировал сугробы

В Сызрани полицейские задержали 24-летнего ранее судимого за грабеж местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС в Юго-Западном районе заметили молодого человека, который фотографировал сугробы. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Полициейские задержали мужчину и заметили у него явные признаки опьянения. От освидетельствования задержанный отказался.

Также в телефоне Сызранца обнаружили фотографии с геотегами сделанных ранее закладок. По этим данным полицейские разыскали два тайника, в которых изъяли четыре свертка с 3 г N-метилэфедрона.

Во время следствия выяснилось, что подозреваемый в конце 2021 г. решил найти подработку и в интернете увидел объявление о наборе курьеров. Работодатель уточнил, что нужно прятать в тайниках наркотики и фиксировать их местоположение с помощью фотосъемки. Сызранец согласился на эти условия, но успел "поработать" всего месяц.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Подозреваемого отправили под стражу.