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Преступления Происшествия

Пассажир убил водителя такси и отогнал машину в другой район Самарской области

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый — 27-летний мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Днем 19 февраля грунтовой дороге в районе с. Водино в автомобиле Renault обнаружили тело 61-летнего мужчины. В салоне были следы поджога. Вскоре задержали подозреваемого.

Он рассказал, что ночью вызвал такси, а когда приехал в пункт назначения в Безенчуксом районе, решил убить водителя. Он задушил жертву, отогнал автомобиль в Красноярский район, поджег его, чтобы скрыть следы преступления и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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