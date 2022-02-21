Пассажир убил водителя такси и отогнал машину в другой район Самарской области

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый — 27-летний мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Днем 19 февраля грунтовой дороге в районе с. Водино в автомобиле Renault обнаружили тело 61-летнего мужчины. В салоне были следы поджога. Вскоре задержали подозреваемого.

Он рассказал, что ночью вызвал такси, а когда приехал в пункт назначения в Безенчуксом районе, решил убить водителя. Он задушил жертву, отогнал автомобиль в Красноярский район, поджег его, чтобы скрыть следы преступления и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается.