В Самарской области задержали перевозчика с 12 кг мефедрона

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов Renault Logan и заметили, что пассажир пытается что-то спрятать под сиденье. Машину решили досмотреть, в салоне нашли сумку и рюкзак, в которых было 24 свертка с 12 кг мефедрона.

Как выяснилось, задержанный пассажир — 55-летний житель Москвы и находится в России с нарушением миграционного законодательства. Сам подозреваемый рассказал, что наркотик перевозил для сбыта в Самаре, Перми, Екатеринбурге и Казани.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").