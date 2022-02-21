В Самарской области арестовали двоих подозреваемых в убийстве в лесополосе

В Самарской области арестовали двоих подозреваемых в убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

Летом 2021 г. в регионе пропал 46-летний мужчина. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в августе 2021 г. подозреваемые поссорились с мужчиной, вывезли его в лесополосу около с. Старая Бинорадка и забили до смерти. Тело погибшего они спрятали в яме и прикрыли ветками.

Подозреваемых отправили под стражу. Расследование продолжается.