В Самарской области арестовали двоих подозреваемых в убийстве в лесополосе

В Самарской области арестовали двоих подозреваемых в убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.
Летом 2021 г. в регионе пропал 46-летний мужчина. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в августе 2021 г. подозреваемые поссорились с мужчиной, вывезли его в лесополосу около с. Старая Бинорадка и забили до смерти. Тело погибшего они спрятали в яме и прикрыли ветками.
Подозреваемых отправили под стражу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение