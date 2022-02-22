Житель Самарской области нашел обрез и 12 лет хранил его в диване

В Жигулевске Самарской области полицейские обнаружили незаконное оружие у местного жителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В доме 53-летнего мужчины на ул. Полтавской обнаружили обрез охотничьего ружья ТОЗ-БМ 16 калибра. Оружие хранилось в диване.

Мужчина рассказал, что около 12 лет назад на берегу Волга в пос. Мордова нашел обрез и решил оставить его себе, хоть и знал, что это незаконно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия").