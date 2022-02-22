Самарца подозревают в попытке помочь с "покупкой" военного билета

В Самаре возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в январе 2022 г. местный житель в соцсети разместил объявление о том, что ему нужна консультация по вопросу получения военного билета и освобождения от службы. На объявление откликнулся подозреваемый. Он пообещал, что может передать сотрудникам военного комиссариата 100 тыс. руб. за военный билет.

После получения части этих денег — 35 тыс. руб. подозреваемого задержали.