Продажа охотничьего ножа обернулась для жителя Жигулевска уголовным делом

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Дознаватели Самарского ЛО полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о незаконном сбыте оружия в отношении 35-летнего жителя Жигулевска. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.